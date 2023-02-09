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Штурмовая бригада ВСУ накрыла огнем пехоту рф в Бахмуте

Штурмовая бригада ВСУ накрыла огнем пехоту рф в Бахмуте (ВИДЕО)

9 фев 2023, 18:40
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3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», продовжує знищувати ворога в Бахмуті.





На відео мінометники першого штурмового батальйону криють вогнем піхоту противника, — йдеться у повідомленні офіційного Телеграм-каналу 3-ї ОШБр.

Источник: Ракурс


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