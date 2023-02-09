Штурмовая бригада ВСУ накрыла огнем пехоту рф в Бахмуте

https://racurs.ua/n179764-shturmovaya-brigada-vsu-nakryla-ognem-pehotu-rf-v-bahmute-video.html

Ракурс

3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», продовжує знищувати ворога в Бахмуті.