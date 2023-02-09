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Штурмова бригада ЗСУ накрила вогнем піхоту рф у Бахмуті
Штурмова бригада ЗСУ накрила вогнем піхоту рф у Бахмуті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179764-shturmova-brygada-zsu-nakryla-vognem-pihotu-rf-u-bahmuti-video.htmlРакурс
3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», продовжує знищувати ворога в Бахмуті.
На відео мінометники першого штурмового батальйону криють вогнем піхоту противника, — йдеться у повідомленні офіційного Телеграм-каналу 3-ї ОШБр.
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