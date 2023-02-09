Воины ВСУ рассказали о танковых боях в Бахмуте - Здесь месиво

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Ракурс

Танкісти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про танкові бої у Бахмуті на Донеччині.

Відео розмови із захисниками оприлюднило Військове телебачення України.