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Воины ВСУ рассказали о танковых боях в Бахмуте - Здесь месиво
Воины ВСУ рассказали о танковых боях в Бахмуте — Здесь месиво (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179767-voiny-vsu-rasskazali-o-tankovyh-boyah-v-bahmute-zdes-mesivo-video.htmlРакурс
Танкісти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про танкові бої у Бахмуті на Донеччині.
Відео розмови із захисниками оприлюднило Військове телебачення України.
Танкісти 93 омбр кажуть, що воювати у Бахмуті складно, доводиться маневрувати на вузьких вулицях, — констатує Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 9 лютого у Телеграм.
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