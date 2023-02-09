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Ракурс
Воины ВСУ рассказали о танковых боях в Бахмуте - Здесь месиво

Воины ВСУ рассказали о танковых боях в Бахмуте — Здесь месиво (ВИДЕО)

9 фев 2023, 19:40
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Танкісти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про танкові бої у Бахмуті на Донеччині.





Відео розмови із захисниками оприлюднило Військове телебачення України.

Танкісти 93 омбр кажуть, що воювати у Бахмуті складно, доводиться маневрувати на вузьких вулицях, — констатує Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 9 лютого у Телеграм.

Источник: Ракурс


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