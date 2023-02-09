Воїни ЗСУ розповіли про танкові бої у Бахмуті - Тут місиво

https://racurs.ua/ua/n179767-voyiny-zsu-rozpovily-pro-tankovi-boyi-u-bahmuti-tut-misyvo-video.html

Ракурс

Танкісти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про танкові бої у Бахмуті на Донеччині.

Відео розмови із захисниками оприлюднило Військове телебачення України.