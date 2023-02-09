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Воїни ЗСУ розповіли про танкові бої у Бахмуті - Тут місиво
Воїни ЗСУ розповіли про танкові бої у Бахмуті — Тут місиво (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179767-voyiny-zsu-rozpovily-pro-tankovi-boyi-u-bahmuti-tut-misyvo-video.htmlРакурс
Танкісти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про танкові бої у Бахмуті на Донеччині.
Відео розмови із захисниками оприлюднило Військове телебачення України.
Танкісти 93 омбр кажуть, що воювати у Бахмуті складно, доводиться маневрувати на вузьких вулицях, — констатує Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 9 лютого у Телеграм.
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