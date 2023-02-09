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Дрон ВСУ снял, как россияне бросают технику под Угледаром и убегают
Дрон ВСУ снял, как россияне бросают технику под Угледаром и убегают (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179770-dron-vsu-snyal-kak-rossiyane-brosaut-tehniku-pod-ugledarom-i-ubegaut-video.htmlРакурс
Втечу російських окупантів з позицій під Вугледаром військовослужбовці Збройних сил України зняли за допомогою квадрокоптера. Воєнні злочинці рф залишили підпиту військову техніку.
Відеозапис оприлюднив 9 лютого український журналіст Юрій Бутусов.
Росіяни кидають підбиту техніку під Вугледаром і тікають. Кадри з квадрокоптера, — написав Бутусов.
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