Дрон ВСУ снял, как россияне бросают технику под Угледаром и убегают

https://racurs.ua/n179770-dron-vsu-snyal-kak-rossiyane-brosaut-tehniku-pod-ugledarom-i-ubegaut-video.html

Ракурс

Втечу російських окупантів з позицій під Вугледаром військовослужбовці Збройних сил України зняли за допомогою квадрокоптера. Воєнні злочинці рф залишили підпиту військову техніку.

Відеозапис оприлюднив 9 лютого український журналіст Юрій Бутусов.