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Дрон ЗСУ зняв, як росіяни кидають техніку під Вугледаром і тікають
Дрон ЗСУ зняв, як росіяни кидають техніку під Вугледаром і тікають (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179770-dron-zsu-znyav-yak-rosiyany-kydaut-tehniku-pid-vugledarom-i-tikaut-video.htmlРакурс
Втечу російських окупантів з позицій під Вугледаром військовослужбовці Збройних сил України зняли за допомогою квадрокоптера. Воєнні злочинці рф залишили підпиту військову техніку.
Відеозапис оприлюднив 9 лютого український журналіст Юрій Бутусов.
Росіяни кидають підбиту техніку під Вугледаром і тікають. Кадри з квадрокоптера, — написав Бутусов.
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