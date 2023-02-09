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Ракурс
Дрон ЗСУ зняв, як росіяни кидають техніку під Вугледаром і тікають

Дрон ЗСУ зняв, як росіяни кидають техніку під Вугледаром і тікають (ВІДЕО)

9 лют 2023, 20:17
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Втечу російських окупантів з позицій під Вугледаром військовослужбовці Збройних сил України зняли за допомогою квадрокоптера. Воєнні злочинці рф залишили підпиту військову техніку.





Відеозапис оприлюднив 9 лютого український журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни кидають підбиту техніку під Вугледаром і тікають. Кадри з квадрокоптера, — написав Бутусов.

Джерело: Ракурс


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