Момент удара по Ми-24 рф под Угледаром показали воины ВСУ

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Ракурс

Момент збиття штурмового гелікоптера Мі-24 російської армії під Вугледаром у Волноваському районі Донецької області показали воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це 9 лютого повідомила прес-служба 14-ї бригади у Фейсбук.