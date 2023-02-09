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Момент удара по Ми-24 рф под Угледаром показали воины ВСУ
Момент удара по Ми-24 рф под Угледаром показали воины ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179771-moment-udara-po-mi-24-rf-pod-ugledarom-pokazali-voiny-vsu-video.htmlРакурс
Момент збиття штурмового гелікоптера Мі-24 російської армії під Вугледаром у Волноваському районі Донецької області показали воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це 9 лютого повідомила прес-служба 14-ї бригади у Фейсбук.
Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони-боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають)! Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі! — йдеться у повідомленні.
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