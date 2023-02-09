Момент збиття Мі-24 росіян під Вугледаром показали воїни ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179771-moment-udaru-po-mi-24-rosiyan-pid-vugledarom-pokazaly-voyiny-zsu-video.html

Ракурс

Момент збиття штурмового гелікоптера Мі-24 російської армії під Вугледаром у Волноваському районі Донецької області показали воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це 9 лютого повідомила прес-служба 14-ї бригади у Фейсбук.