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Ракурс
Момент збиття Мі-24 росіян під Вугледаром показали воїни ЗСУ

Момент удару по Мі-24 росіян під Вугледаром показали воїни ЗСУ (ВІДЕО)

9 лют 2023, 20:57
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Момент збиття штурмового гелікоптера Мі-24 російської армії під Вугледаром у Волноваському районі Донецької області показали воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Про це 9 лютого повідомила прес-служба 14-ї бригади у Фейсбук.

Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони-боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають)! Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі! — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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