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Российский танк демилитаризовал пехоту рф на Донбасе
Российский танк демилитаризовал пехоту рф на Донбасе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179775-rossiyskiy-tank-demilitarizoval-pehotu-rf-na-donbase-video.htmlРакурс
Екіпаж російського танка, ймовірно, у паніці наїхав на піхоту армії рф — поранених солдат. Інцидент стався під Вугледаром у Донецькій області.
Відеозапис, зроблений квадрокоптером, демонструє як броньована бойова машина росіян на гусеничному шасі маневрує біля воєнних злочинців рф, котрі лежать неподалік. Потім танк рф наїжджає на окупантів.
Безглузде місиво. І вони все це з власної волі творять. Ніхто не змушує, — коментують військові.
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