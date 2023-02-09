Российский танк демилитаризовал пехоту рф на Донбасе

https://racurs.ua/n179775-rossiyskiy-tank-demilitarizoval-pehotu-rf-na-donbase-video.html

Ракурс

Екіпаж російського танка, ймовірно, у паніці наїхав на піхоту армії рф — поранених солдат. Інцидент стався під Вугледаром у Донецькій області.

Відеозапис, зроблений квадрокоптером, демонструє як броньована бойова машина росіян на гусеничному шасі маневрує біля воєнних злочинців рф, котрі лежать неподалік. Потім танк рф наїжджає на окупантів.