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Ракурс
Российский танк демилитаризовал пехоту рф на Донбасе

Российский танк демилитаризовал пехоту рф на Донбасе (ВИДЕО)

9 фев 2023, 22:25
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Екіпаж російського танка, ймовірно, у паніці наїхав на піхоту армії рф — поранених солдат. Інцидент стався під Вугледаром у Донецькій області.





Відеозапис, зроблений квадрокоптером, демонструє як броньована бойова машина росіян на гусеничному шасі маневрує біля воєнних злочинців рф, котрі лежать неподалік. Потім танк рф наїжджає на окупантів.

Безглузде місиво. І вони все це з власної волі творять. Ніхто не змушує, — коментують військові.

Источник: Ракурс


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