Російський танк демілітаризував власну піхоту на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n179775-rosiyskyy-tank-demilitaryzuvav-vlasnu-pihotu-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Екіпаж російського танка, ймовірно, у паніці наїхав на піхоту армії рф — поранених солдат. Інцидент стався під Вугледаром у Донецькій області.

Відеозапис, зроблений квадрокоптером, демонструє як броньована бойова машина росіян на гусеничному шасі маневрує біля воєнних злочинців рф, котрі лежать неподалік. Потім танк рф наїжджає на окупантів.