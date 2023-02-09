Резников назвал области Украины, которым грозит наступление рф

https://racurs.ua/n179776-reznikov-nazval-oblasti-ukrainy-kotorym-grozit-nastuplenie-rf.html

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Окупаційна армія росії може розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вона має можливість поповнювати резерви. Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

Щодо південно-східної частини, там загроза (наступу рф — ред.) є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області, — наголосив Резніков.

Водночас, зі слів міністра, загрози для Одеси немає, оскільки в Чорному морі ворог втратив свою перевагу після знищення крейсера «Москва» та наявності в України протикорабельних ракет. Окрім цього, для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який російські загарбники так і не змогли взяти.

Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни, — вказав глава оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Євген Єрін заявляв, що росіяни намагаються посилити бойові дії на Запорізькому напрямі.