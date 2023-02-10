Правительство уволило пятерых заместителей главы МВД

В МВД проходят кадровые ротации, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n179804-pravitelstvo-uvolilo-pyateryh-zamestiteley-glavy-mvd.html

Ракурс

Кабмін звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ.

Про це сьогодні, 10 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, з посади заступника міністра внутрішніх справ України звільнено:

Мері Акопян;

Ігоря Бондаренка;

Сергія Гончарова;

Богдана Драп’ятого;

Катерину Павліченко.

Крім того, ухвалено рішення щодо ще двох посадовців:

Ольгу Рабійчук звільнено з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Дениса Кудіна звільнено з посади першого заступника міністра економіки України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський загинув 18 січня в результаті падіння гвинтокрила у Броварах Київської області. Раніше сьогодні стало відомо, що п’ять заступників міністра МВС подали у відставку, як це передбачено законодавством у таких випадках.