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Ракурс
В МВД проходят кадровые ротации, фото: «Радио Свобода»

Правительство уволило пятерых заместителей главы МВД

10 фев 2023, 18:22
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Кабмін звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ.





Про це сьогодні, 10 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, з посади заступника міністра внутрішніх справ України звільнено:

  • Мері Акопян;
  • Ігоря Бондаренка;
  • Сергія Гончарова;
  • Богдана Драп’ятого;
  • Катерину Павліченко.

Крім того, ухвалено рішення щодо ще двох посадовців:

  • Ольгу Рабійчук звільнено з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Дениса Кудіна звільнено з посади першого заступника міністра економіки України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський загинув 18 січня в результаті падіння гвинтокрила у Броварах Київської області. Раніше сьогодні стало відомо, що п’ять заступників міністра МВС подали у відставку, як це передбачено законодавством у таких випадках.

Источник: Ракурс


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