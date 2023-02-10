Правительство уволило пятерых заместителей главы МВД

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Кабмін звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ.
Про це сьогодні, 10 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Таким чином, з посади заступника міністра внутрішніх справ України звільнено:
- Мері Акопян;
- Ігоря Бондаренка;
- Сергія Гончарова;
- Богдана Драп’ятого;
- Катерину Павліченко.
Крім того, ухвалено рішення щодо ще двох посадовців:
- Ольгу Рабійчук звільнено з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Дениса Кудіна звільнено з посади першого заступника міністра економіки України.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський загинув 18 січня в результаті падіння гвинтокрила у Броварах Київської області. Раніше сьогодні стало відомо, що п’ять заступників міністра МВС подали у відставку, як це передбачено законодавством у таких випадках.
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