Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Остров Змеиный, фото: «Радио Свобода»

Рашисты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный

11 фев 2023, 10:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, тричі атакували територію Одеської області.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано такі випадки:

  • двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби;
  • намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування;
  • з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети «Онікс», якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого рашисти також атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров