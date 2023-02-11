Рашисты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный

Остров Змеиный, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n179817-rashisty-sbrosili-chetyre-aviabomby-na-ostrov-zmeinyy.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, тричі атакували територію Одеської області.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано такі випадки:

двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби;

намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування;

з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети «Онікс», якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого рашисти також атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.