«Шахеды» атаковали объекты энергетики в двух районах Днепропетровщины

Дроны-камикадзе в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины, фото: «Центр журналистских расследований»

https://racurs.ua/n179816-shahedy-atakovali-obekty-energetiki-v-dvuh-rayonah-dnepropetrovschiny.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

«Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

У Криворізькому — один і той самий об'єкт атакували двічі за добу, — зазначають в ОВА. — Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували.

Зазначається, що люди в результаті цих атак не постраждали, на місцях прильотів наслідки атак ліквідовують відповідні служби.