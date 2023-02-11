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Дрони-камікадзе вкотре атакували критичну інфраструктуру України, фото: «Центр журналістських розслідувань»

«Шахеди» атакували об'єкти енергетики у двох районах Дніпропетровщини

11 лют 2023, 09:56
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Рашисти в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.





«Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

У Криворізькому — один і той самий об'єкт атакували двічі за добу, — зазначають в ОВА. — Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували.

Зазначається, що люди в результаті цих атак не постраждали, на місцях прильотів наслідки атак ліквідовують відповідні служби.

Джерело: Ракурс


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