«Шахеди» атакували об'єкти енергетики у двох районах Дніпропетровщини

Дрони-камікадзе вкотре атакували критичну інфраструктуру України, фото: «Центр журналістських розслідувань»

https://racurs.ua/ua/n179816-shahedy-atakuvaly-obiekty-energetyky-u-dvoh-rayonah-dnipropetrovschyny.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

«Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

У Криворізькому — один і той самий об'єкт атакували двічі за добу, — зазначають в ОВА. — Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували.

Зазначається, що люди в результаті цих атак не постраждали, на місцях прильотів наслідки атак ліквідовують відповідні служби.