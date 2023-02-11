Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Безпілотник Shahed-136, фото: KP.UA

11 «шахедів» збили ЗСУ на півдні України

11 лют 2023, 08:22
999

Рашисти ввечері 10 лютого здійснили чергову атаку України ударними безпілотиками-камікадзе типу Shahed-136.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Всього ворог запусти 12 дронів. 11 з них було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь»:

  • чотири над Одещиною;
  • п’ять над Миколаївщиною;
  • два над Херсонщиною.

Один з дронів влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, що спричинило масштабну пожежу. Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Загалом атака тривала майже три години — приблизно з 19.50 по 22.50.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів