11 «шахедів» збили ЗСУ на півдні України

Безпілотник Shahed-136, фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n179813-11-shahediv-zbyly-zsu-na-pivdni-ukrayiny.html

Ракурс

Рашисти ввечері 10 лютого здійснили чергову атаку України ударними безпілотиками-камікадзе типу Shahed-136.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Всього ворог запусти 12 дронів. 11 з них було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь»:

чотири над Одещиною;

п’ять над Миколаївщиною;

два над Херсонщиною.

Один з дронів влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, що спричинило масштабну пожежу. Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Загалом атака тривала майже три години — приблизно з 19.50 по 22.50.