Момент збиття російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179811-zbyttya-rosiyskogo-drona-kamikadze-pokazaly-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 10 лютого, знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Відео збиття одного з таких дронів опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Збиття ворожого дрона-камікадзе протиповітряною обороною Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» 10.02.2023, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, лише за період за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого рашисти випустили по Україні понад сотню ракет та сім дронів-камікадзе типу Shahed. Ввечері 10 лютого російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе.