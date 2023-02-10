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Момент сбития российского дрона, скриншот видео

Момент сбития российского дрона-камикадзе показали Воздушные силы (ВИДЕО)

10 фев 2023, 22:26
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Рашисти сьогодні, 10 лютого, знову атакували Україну дронами-камікадзе.





Відео збиття одного з таких дронів опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Збиття ворожого дрона-камікадзе протиповітряною обороною Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» 10.02.2023, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, лише за період за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого рашисти випустили по Україні понад сотню ракет та сім дронів-камікадзе типу Shahed. Ввечері 10 лютого російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Источник: Ракурс


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