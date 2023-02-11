11 «шахедов» сбили ВСУ на юге Украины

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Беспилотник Shahed-136, фото: KP.UA
11 «шахедов» сбили ВСУ на юге Украиныhttps://racurs.ua/n179813-11-shahedov-sbili-vsu-na-uge-ukrainy.htmlРакурс
Рашисти ввечері 10 лютого здійснили чергову атаку України ударними безпілотиками-камікадзе типу Shahed-136.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».
Всього ворог запусти 12 дронів. 11 з них було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь»:
- чотири над Одещиною;
- п’ять над Миколаївщиною;
- два над Херсонщиною.
Один з дронів влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, що спричинило масштабну пожежу. Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.
Загалом атака тривала майже три години — приблизно з 19.50 по 22.50.
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