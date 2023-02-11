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Беспилотник Shahed-136, фото: KP.UA

11 «шахедов» сбили ВСУ на юге Украины

11 фев 2023, 08:22
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Рашисти ввечері 10 лютого здійснили чергову атаку України ударними безпілотиками-камікадзе типу Shahed-136.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Всього ворог запусти 12 дронів. 11 з них було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь»:

  • чотири над Одещиною;
  • п’ять над Миколаївщиною;
  • два над Херсонщиною.

Один з дронів влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, що спричинило масштабну пожежу. Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Загалом атака тривала майже три години — приблизно з 19.50 по 22.50.

Источник: Ракурс


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