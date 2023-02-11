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Ракурс
Острів Зміїний, фото: «Радіо Свобода»

Рашисти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний

11 лют 2023, 10:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, тричі атакували територію Одеської області.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано такі випадки:

  • двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби;
  • намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування;
  • з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети «Онікс», якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого рашисти також атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


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