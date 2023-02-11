россияне начали имитировать вылеты истребителей Миг-31К. Фото:

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Країна-агресор росія та білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

У суботу, в Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника А-50 тавинищувачів МіГ-31К, це призводило до оголошень масштабних повітряних тривог в Україні. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» 11 лютого повідомила в Telegram.

Повідомляється, що у двох випадках літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.

Моніторингова група зазначила, що 10 лютого вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому «Мачулищі», і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.

Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су, — зазначили вони.

Також «Гаюн» наголосив, що відрізнити зліт Су від МіГ без візуального спостереження вкрай важко.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що загарбники використовують ракети Х-47 «Кинджал» для ударів по найбільш стратегічних для них цілях. Зокрема, 26 січня російські окупанти завдали удару цими ракетами по об'єктах у Києві та Запоріжжі.