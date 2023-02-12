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В Харьков попали тремя ракетами С-300, московиты разбили почтовое депо
В Харьков попали тремя ракетами С-300, московиты разбили почтовое депоhttps://racurs.ua/n179842-v-harkov-popali-tremya-raketami-s-300-moskovity-razbili-pochtovoe-depo.htmlРакурс
Увечері 11 лютого росія атакувала ракетами Харків.
Місцева влада повідомила про пошкоджене підприємство, сталася масштабна пожежа. Також влучили в депо «Нової пошти». Поранений 35-річний чоловік.
Голова ОВА Олег Синєгубов розповів про три влучання.
Попередньо, Харків обстріляли ракетами С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов. Відбій тривоги у місті оголосили тільки о другій годині ночі.
Авіаційні, артилерійські, ракетні та мінометні удари: щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами за останню добу.
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