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Ракурс
У Харків поцілили трьома ракетами С-300, московити розбили поштове депо

У Харків поцілили трьома ракетами С-300, московити розбили поштове депо

12 лют 2023, 08:52
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Увечері 11 лютого росія атакувала ракетами Харків.





Місцева влада повідомила про пошкоджене підприємство, сталася масштабна пожежа. Також влучили в депо «Нової пошти». Поранений 35-річний чоловік.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів про три влучання.

Попередньо, Харків обстріляли ракетами С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов. Відбій тривоги у місті оголосили тільки о другій годині ночі.

Авіаційні, артилерійські, ракетні та мінометні удари: щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами за останню добу.

Джерело: Ракурс


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