ВСУ уничтожили две лодки российских ДРГ в дельте Днепра

https://racurs.ua/n179848-vsu-unichtojili-dve-lodki-rossiyskih-drg-v-delte-dnepra.html

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Українські підрозділи 11 лютого ЗСУ вразили два човни, які окупанти готували для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що наразі в тилу ворога не спостерігається розгортання сил, які б змогли розпочати наступ на правобережну Херсонщину.

Водночас певне скупчення військ є на Запорізькому напрямку, але Гуменюк запевняє, що ситуація там контрольована.

Це не перші вдалі удари ЗСУ по човнах росіян. Подібні ураження українські підрозділи завдали московитам 31 січня та 6 лютого.

Гуменюк також зазначила, що росія тримає у Чорному морі ракетоносії з «Калібрами"Всього 12 лютого у Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів, ще один корабель чергує в акваторії Азовського моря.

Це пов’язано з тим, що вщухли шторми, тому ворог розгорнув у морях корабельне угруповання ширше, розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь».