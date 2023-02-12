россия разместит военную базу в Судане на берегу Красного моря.

https://racurs.ua/n179854-rossiya-razmestit-voennuu-bazu-v-sudane-na-beregu-krasnogo-morya.html

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Міністр закордонних справ росії сергій лавров у ході візиту до Судану погодив створення військової бази на березі Червоного моря. Джерела в Судані повідомили інформагентству АР, що всі побоювання щодо угоди було усунуто.

Угода передбачає розміщення в Порт-Судані бази із 300 російськими моряками. Згідно з договором, на базі можуть одночасно перебувати до чотирьох кораблів, включаючи кораблі з атомними двигунами.

росія отримає порт із швидким доступом до Індійського океану. В обмін росія постачатиме Судану зброю. Договір укладається на 25 років з можливістю пролонгації на 10 років.