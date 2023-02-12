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росія розмістить військову базу в Судані на березі Червоного моря
росія розмістить військову базу в Судані на березі Червоного моряhttps://racurs.ua/ua/n179854-rosiya-rozmistyt-viyskovu-bazu-v-sudani-na-berezi-chervonogo-morya.htmlРакурс
Міністр закордонних справ росії сергій лавров у ході візиту до Судану погодив створення військової бази на березі Червоного моря. Джерела в Судані повідомили інформагентству АР, що всі побоювання щодо угоди було усунуто.
Угода передбачає розміщення в Порт-Судані бази із 300 російськими моряками. Згідно з договором, на базі можуть одночасно перебувати до чотирьох кораблів, включаючи кораблі з атомними двигунами.
росія отримає порт із швидким доступом до Індійського океану. В обмін росія постачатиме Судану зброю. Договір укладається на 25 років з можливістю пролонгації на 10 років.
Для ратифікації угоди, уточнює AP, необхідно дочекатися, коли в Судані реалізують рамкову угоду між військовим керівництвом країни та низкою партій та об'єднань громадянського суспільства. В африканській країні очікується обрання цивільного прем'єр-міністра, потім відбудуться загальні вибори. Президента Судану також оберуть із цивільних осіб.
Про укладання росією та Суданом договору про створення на узбережжі Червоного моря пункту матеріально-технічного обслуговування ВМФ росії стало відомо на початку грудня 2020 року.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що візит лаврова до Судану став несподіванкою для Заходу. За даними агентства, поїздка міністра закордонних справ збіглася з прибуттям шести послів Євросоюзу та США, який давно готувався. Bloomberg уточнив, що «гравці» мають стратегію щодо Африки.
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