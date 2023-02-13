ВСУ разбили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты рф — Politico

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У боях під Вугледаром росія, ймовірно, втратила 155-ту бригаду морської піхоти, яка базувалася у Владивостоці. Тактичне військове з'єднання російських збройних сил розбите вщент включно з командним складом.

Про це повідомляє видання Politico.

155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз — після Ірпеня та Бучі, другий раз — після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром, — розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він вказав, що значну кількість сил противника, солдатів і командирів, знищено біля Вугледара та Мар’їнки на Донеччині. Там щодня гинуло 150−300 російських морпіхів. На цьому ж напрямку окупанти за тиждень втратили близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків.

Внаслідок лише одного бою у лютому під Вугледаром ворог втратив понад 30 одиниць техніки та сотні військових — це підтверджують фото з поля бою.

Нагадаємо, 155-та бригада морської піхоти зазнавала масової поразки від ЗСУ ще торік у листопаді під Павлівкою.

За останні тижні рф зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення.