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Украинская БМП-2 в упор атаковала оккупантов близ Бахмута

Украинская БМП-2 в упор атаковала оккупантов близ Бахмута (ВИДЕО)

13 фев 2023, 08:50
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Військовослужбовці Збройних сил України на бойовій броньованій гусеничній машині зблизька атакували російських окупантів біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомив 13 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





БМП-2 Сил оборони України зблизька розстрілює будівлю з окупантами, яка засіли на північно-східній околиці Бахмута, — вказав журналіст.

Источник: Ракурс


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