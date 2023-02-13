Українська БМП-2 зблизька атакувала окупантів біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n179875-ukrayinska-bmp-2-zblyzka-atakuvala-okupantiv-bilya-bahmuta-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України на бойовій броньованій гусеничній машині зблизька атакували російських окупантів біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомив 13 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.