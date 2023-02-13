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Українська БМП-2 зблизька атакувала окупантів біля Бахмута
Українська БМП-2 зблизька атакувала окупантів біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179875-ukrayinska-bmp-2-zblyzka-atakuvala-okupantiv-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України на бойовій броньованій гусеничній машині зблизька атакували російських окупантів біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомив 13 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
БМП-2 Сил оборони України зблизька розстрілює будівлю з окупантами, яка засіли на північно-східній околиці Бахмута, — вказав журналіст.
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