Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська БМП-2 зблизька атакувала окупантів біля Бахмута

Українська БМП-2 зблизька атакувала окупантів біля Бахмута (ВІДЕО)

13 лют 2023, 08:50
999

Військовослужбовці Збройних сил України на бойовій броньованій гусеничній машині зблизька атакували російських окупантів біля Бахмута на Донеччині. Про це повідомив 13 лютого у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





БМП-2 Сил оборони України зблизька розстрілює будівлю з окупантами, яка засіли на північно-східній околиці Бахмута, — вказав журналіст.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів