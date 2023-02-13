ISW разоблачил манипуляции кремля с целью замедления поставок оружия Украине

https://racurs.ua/n179878-isw-razoblachil-manipulyacii-kremlya-s-celu-zamedleniya-postavok-orujiya-ukraine.html

Ракурс

Американський «Інститут вивчення війни» ISW проаналізував інформаційні кампанії кремля щодо нібито загрози безпеці росії від західної зброї, спрямовані на те, щоб стримувати чи уповільнювати підтримку України.

ISW вказує, що москва відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і пристосовувати ці кампанії для пом’якшення невдач на полі бою і створення умов для майбутніх запланованих операцій.

Ці російські інформкампанії були безперервними у своєму прагненні досягти спільної мети — перешкодити західній підтримці України, незалежно від умов на полі бою, — зазначають експерти ISW.

На їхню думку, росія формує інформаційний простір під час підготовки до наступу, щоб перешкодити Збройним силам України утримати ініціативу на полі бою.

Кремль також використовує інформкампанії, щоб стримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України, зокрема надання далекобійної зброї і танків. Кремль поширює наратив про те, що ЗСУ навмисно погрожуватимуть рф цією зброєю замість звільнення своїх окупованих територій.

Мета цієї російської інформаційної кампанії подвійна: по-перше, затримати прибуття західних танків на якомога довший термін, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій рф, а по-друге, зірвати вироблення послідовного західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь — те, що Захід врешті-решт буде змушений зробити.

Всі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть стратегічні цілі кремля, спрямовані на розкол між Заходом і Україною, стримування або затримку надання західних матеріальних засобів, а також на загальний підрив підтримки України з боку Заходу і згуртованості західної коаліції.