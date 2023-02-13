ВСУ уничтожили свыше 138 тысяч оккупантов - Генштаб

https://racurs.ua/n179884-vsu-unichtojili-svyshe-138-tysyach-okkupantov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України за минулу добу, 12 лютого, ліквідували близько 560 російських окупантів, а також три ворожих танки, три артилерійські системи та чотири бойові броньовані машини.

Про це повідомляє 13 лютого Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Загальні бойові втрати армії загарбника з 24 лютого 2022 року по 13 лютого орієнтовно склали: