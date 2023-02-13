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ВСУ уничтожили свыше 138 тысяч оккупантов - Генштаб
ВСУ уничтожили свыше 138 тысяч оккупантов — Генштабhttps://racurs.ua/n179884-vsu-unichtojili-svyshe-138-tysyach-okkupantov-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України за минулу добу, 12 лютого, ліквідували близько 560 російських окупантів, а також три ворожих танки, три артилерійські системи та чотири бойові броньовані машини.
Про це повідомляє 13 лютого Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
Загальні бойові втрати армії загарбника з 24 лютого 2022 року по 13 лютого орієнтовно склали:
особового складу — близько 138 тис. 340 (+560 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 283 (+3 од. за добу);
бойових броньованих машин — 6 тис. 492 (+4 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 290 (+3 од.);
РСЗВ — 465;
засобів ППО — 234;
літаків — 296;
гелікоптерів — 286;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 7;
крилатих ракет — 857;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 150 (+2 од.);
спеціальної техніки — 217 (+2 од.).
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