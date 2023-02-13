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ЗСУ знищили понад 138 тисяч окупантів — Генштаб

ЗСУ знищили понад 138 тисяч окупантів — Генштаб

13 лют 2023, 11:40
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Сили оборони України за минулу добу, 12 лютого, ліквідували близько 560 російських окупантів, а також три ворожих танки, три артилерійські системи та чотири бойові броньовані машини.





Про це повідомляє 13 лютого Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Загальні бойові втрати армії загарбника з 24 лютого 2022 року по 13 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 138 тис. 340 (+560 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 283 (+3 од. за добу);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 492 (+4 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 290 (+3 од.);

  • РСЗВ — 465;

  • засобів ППО — 234;

  • літаків — 296;

  • гелікоптерів — 286;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 7;

  • крилатих ракет — 857;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 150 (+2 од.);

  • спеціальної техніки — 217 (+2 од.).

Джерело: Ракурс


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