ВСУ уничтожили пехоту рф, которая пыталась наступать

https://racurs.ua/n179886-vsu-unichtojili-pehotu-rf-kotoraya-pytalas-nastupat-video.html

Ракурс

Мінометники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу підрозділу гірської піхоти Збройних сил України, знищили російську піхоту, яка намагалася наступати. Про це повідомляє прес-служба батальйону.