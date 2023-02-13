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ЗСУ знищили піхоту рф, яка намагалася наступати
ЗСУ знищили піхоту рф, яка намагалася наступати (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179886-zsu-znyschyly-pihotu-rf-yaka-namagalasya-nastupaty-video.htmlРакурс
Мінометники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу підрозділу гірської піхоти Збройних сил України, знищили російську піхоту, яка намагалася наступати. Про це повідомляє прес-служба батальйону.
Мінометники 109 ОГШБ успішно знищили ворожу піхоту, які намагалися проводити наступальні дії, — йдеться у повідомленні.
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