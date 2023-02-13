Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили піхоту рф, яка намагалася наступати

ЗСУ знищили піхоту рф, яка намагалася наступати (ВІДЕО)

13 лют 2023, 12:20
999

Мінометники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу підрозділу гірської піхоти Збройних сил України, знищили російську піхоту, яка намагалася наступати. Про це повідомляє прес-служба батальйону.





Мінометники 109 ОГШБ успішно знищили ворожу піхоту, які намагалися проводити наступальні дії, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новини партнерів