Вероятную дату следующей массированной атаки рф назвали в ОК «Юг»

https://racurs.ua/n179889-veroyatnuu-datu-sleduuschey-massirovannoy-ataki-rf-nazvali-v-ok-ug.html

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Ймовірну дату наступної масованої ракетної атаки росії назвали в Оперативному командуванні «Південь».

Якщо говорити про проміжок від одного масованого удару до іншого — це, як правило, до двох тижнів. Можемо відзначити, що від попереднього до наступного — це якраз 24 лютого, — вказала спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Військово-морські сили Збройних сил України раніше сьогодні повідомили, що у Чорному морі зараз перебувають два носії ракет типу «Калібр». Загальний боєзапас до восьми ракет.

Нагадаємо, попередній масований удар росія завдала у п’ятницю, 10 лютого. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО тоді знищили 61 російську ракету з 71. У ніч на п’ятницю росіяни запустили по Україні сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 і шість крилатих ракет морського базування «Калібр». Було знищено п’ять ракет та п’ять дронів.