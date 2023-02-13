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Генштаб показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте
Генштаб показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179892-genshtab-pokazal-kak-vsu-unichtojaut-rossiyan-na-fronte-video.htmlРакурс
Генеральний штаб показав, як Збройні сили України знищують росіян на фронті на прикладі роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Відеозапис оприлюднили у Фейсбук бригади та Генштабу ЗСУ 13 лютого.
Чужинцям не місце на нашій землі. Цей факт доводять своєю бойовою роботою мінометники та артилеристи. Влучними пострілами вони знищують окупантів у полях, посадках, окопах, — нагадує Генштаб ЗСУ.
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