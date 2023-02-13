Генштаб показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте

https://racurs.ua/n179892-genshtab-pokazal-kak-vsu-unichtojaut-rossiyan-na-fronte-video.html

Ракурс

Генеральний штаб показав, як Збройні сили України знищують росіян на фронті на прикладі роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Відеозапис оприлюднили у Фейсбук бригади та Генштабу ЗСУ 13 лютого.