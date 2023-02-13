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Ракурс
Генштаб показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте

Генштаб показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте (ВИДЕО)

13 фев 2023, 14:58
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Генеральний штаб показав, як Збройні сили України знищують росіян на фронті на прикладі роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.





Відеозапис оприлюднили у Фейсбук бригади та Генштабу ЗСУ 13 лютого.

Чужинцям не місце на нашій землі. Цей факт доводять своєю бойовою роботою мінометники та артилеристи. Влучними пострілами вони знищують окупантів у полях, посадках, окопах, — нагадує Генштаб ЗСУ.

Источник: Ракурс


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