Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Генштаб показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті

Генштаб показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті (ВІДЕО)

13 лют 2023, 14:58
999

Генеральний штаб показав, як Збройні сили України знищують росіян на фронті на прикладі роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.





Відеозапис оприлюднили у Фейсбук бригади та Генштабу ЗСУ 13 лютого.

Чужинцям не місце на нашій землі. Цей факт доводять своєю бойовою роботою мінометники та артилеристи. Влучними пострілами вони знищують окупантів у полях, посадках, окопах, — нагадує Генштаб ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів