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Генштаб показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті
Генштаб показав, як ЗСУ знищують росіян на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179892-genshtab-pokazav-yak-zsu-znyschuut-rosiyan-na-fronti-video.htmlРакурс
Генеральний штаб показав, як Збройні сили України знищують росіян на фронті на прикладі роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Відеозапис оприлюднили у Фейсбук бригади та Генштабу ЗСУ 13 лютого.
Чужинцям не місце на нашій землі. Цей факт доводять своєю бойовою роботою мінометники та артилеристи. Влучними пострілами вони знищують окупантів у полях, посадках, окопах, — нагадує Генштаб ЗСУ.
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