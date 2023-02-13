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Меткость операторов дронов по технике россиян показали ВСУ
Меткость операторов дронов по технике россиян показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179893-metkost-operatorov-dronov-po-tehnike-rossiyan-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Влучність операторів безпілотників по військовій техніці російських окупантів показала 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Збройних сил України.
Відео вдалої бойової роботи операторів БПЛА бригади морської піхоти по ворожій техніці та її живій силі, — йдеться у повідомленні.
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