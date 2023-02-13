Меткость операторов дронов по технике россиян показали ВСУ

Влучність операторів безпілотників по військовій техніці російських окупантів показала 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Збройних сил України.

Відео вдалої бойової роботи операторів БПЛА бригади морської піхоти по ворожій техніці та її живій силі, — йдеться у повідомленні.