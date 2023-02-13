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Ракурс
Влучність операторів дронів по техніці росіян показали ЗСУ

Влучність операторів дронів по техніці росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)

13 лют 2023, 15:22
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Влучність операторів безпілотників по військовій техніці російських окупантів показала 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Збройних сил України.





Відео вдалої бойової роботи операторів БПЛА бригади морської піхоти по ворожій техніці та її живій силі, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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