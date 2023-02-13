Фортепиано Джамалы продали на аукционе за 400 тыс. грн, деньги отдадут бригаде ВСУ из Крыма

https://racurs.ua/n179902-fortepiano-djamaly-prodali-na-aukcione-za-400-tys-grn-dengi-otdadut-brigade-vsu-iz-kryma.html

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Фортепіано співачки Джамали продали на аукціоні, щоб забезпечити бригаду ЗСУ з Криму. Інструмент відомої співачки пішов з молотка за 400 тис. грн.

Таким чином Джамала долучилася до спільного проекту «Повернись живим», Представництва Президента України в АР Крим і «Української правди». Його мета — зібрати 10 млн грн для передових авіаційних навідників 10 морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бездая.

У прес-службі фонду «Повернись живим» розповіли, що кошти, акумульовані під час збору, витратять на оснащення українських захисників спеціалізованим транспортом, засобами зв‘язку, дронами, Starlink, комплектами авіаційної гарнітури та перехідників до них. Все це обладнання допоможе воїнам бригади ефективно працювати на передовій, надаючи наземним військам підтримку з повітря.

Джамала певна, що питання повернення Криму щодня актуальне, а своїм внеском кожен, хто приєднається, допоможе цій меті.

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