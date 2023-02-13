Резников объявил о реформе и кадровых ротациях в Минобороны, СМИ назвали кандидатов в его заместители

https://racurs.ua/n179903-reznikov-obyavil-o-reforme-i-kadrovyh-rotaciyah-v-minoborony-smi-nazvali-kandidatov-v-ego.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрове та структурне оновлення відомства після скандалу навколо закупок продуктів для військових.

У своєму Facebook він написав, що перед тим, як відбути на чергову зустріч партнерів України у форматі «Рамштайн», міністр подав на погодження список нових заступників, проте їх прізвища і кількість не називає.

До цього міністр повідомив про долучення представників 13 організацій до роботи антикорупційного дорадчого органа при відомстві. Серед них представники Bihus.Info, «Автомайдану», «Демократичної сокири», організації «Стоп корупції» та інші.

Частина ЗМІ повідомила, що 14 лютого Кабмін за поданням Резнікова звільнить двох заступників міністра оборони. Їм на заміну плануються цікаві призначення, які можуть нейтралізувати корупційний скандал у МОУ.

Перший кандидат — це засновник Фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Другий — екс-посол України в Канаді, екснардеп, журналіст Андрій Шевченко, який зараз очолює медіацентр.

Ще одним заступником стане Герой України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Кандидатури нібито знаходяться на погодженні в ОП, після чого їх мають винести на затвердження уряду, повідомляє УП, а також журналіст, редактор «Главкома» Віктор Шлінчак у ФБ.

Резніков опублікував також повний список ГО, які ввійшли до антикорупційного дорадчого органу при Міноборони: