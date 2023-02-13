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Украинские танкисты начали обучение на Leopard 2 в Польше, их посетил Дуда
Украинские танкисты начали обучение на Leopard 2 в Польше, их посетил Дуда (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179904-ukrainskie-tankisty-nachali-obuchenie-na-leopard-2-v-polshe-ih-posetil-duda-video.htmlРакурс
У Польщі розпочались навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2 в рамках програми європейської військової підтримки EUMAM.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Польщі у своїх соцмережах.
Президент Польщі Анджей Дуда особисто відвідав полігон 10-ї бронекавалерійської бригади. Там українських військовослужбовців готують до експлуатації танків Leopard 2A4, які Варшава планує передати ЗСУ.
За дорученням президента України ми починаємо навчання українських танкістів. У навчаннях беруть участь досвідчені бійці, налаштовані на захист Батьківщини. Свою союзницьку діяльність ми здійснюємо через військову та гуманітарну допомогу, а також організовуючи навчання, — заявив Дуда.
Відомо, що до Польщі прибуло 105 українських військовослужбовців — 84 у складі 21 танкового екіпажу та 21 особа технічного персоналу. Навчальний курс для українських танкістів триватиме один місяць із заняттями по 10−12 годин на добу.
Керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький зазначив, що українці мають досвід управління танками, що значно спростило процес навчання.
Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки, — підкреслив Сєрадзький.
Підготовку українських військовослужбовців організували на базі навчальної інфраструктури 10 танкової кавалерійської бригади у Свентошуві, що входить до складу 11-ї Любуської бронекавалерійської «Чорної» дивізії. ЇЇ інструктори проводитимуть навчання особового складу Збройних Сил України у складі Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM).
Віце-прем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак зазначив, сьогодні найбільший виклик для створення українського танкового підрозділу на танках Leopard 2 — це створення запасу запчастин.
Ми ставимо це завдання перед німецькою стороною, перед німецькою промисловістю. Я говорив про це, серед іншого, нещодавно з міністром оборони ФРГ, — заявив Маріуш Блащак.
13 лютого у Німеччині розпочались навчання українських екіпажів основних бойових танків Leopard 2. Вони відбуватимуться переважно на полігоні школи танкових військ у Мюнстері, що у Нижній Саксонії.
Відомо, що німецький Бундесвер планує своєрідний експрес-курс для українських військових. Навчання екіпажів планують завершити до кінця першого кварталу, бо саме тоді бойові машини Leopard мають передавати ЗСУ.
Польща доведе число переданих Україні танків Т-72 до 310 і готує «Леопарди». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції 13 лютого.
Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard. Також у майбутньому Україна отримає від Польщі ще 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy".
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