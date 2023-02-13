Українські танкісти розпочали навчання на Leopard 2 у Польщі

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У Польщі розпочались навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2 в рамках програми європейської військової підтримки EUMAM.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Польщі у своїх соцмережах.

Президент Польщі Анджей Дуда особисто відвідав полігон 10-ї бронекавалерійської бригади. Там українських військовослужбовців готують до експлуатації танків Leopard 2A4, які Варшава планує передати ЗСУ.

За дорученням президента України ми починаємо навчання українських танкістів. У навчаннях беруть участь досвідчені бійці, налаштовані на захист Батьківщини. Свою союзницьку діяльність ми здійснюємо через військову та гуманітарну допомогу, а також організовуючи навчання, — заявив Дуда.

Відомо, що до Польщі прибуло 105 українських військовослужбовців — 84 у складі 21 танкового екіпажу та 21 особа технічного персоналу. Навчальний курс для українських танкістів триватиме один місяць із заняттями по 10−12 годин на добу.

Керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький зазначив, що українці мають досвід управління танками, що значно спростило процес навчання.

Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки, — підкреслив Сєрадзький.

Підготовку українських військовослужбовців організували на базі навчальної інфраструктури 10 танкової кавалерійської бригади у Свентошуві, що входить до складу 11-ї Любуської бронекавалерійської «Чорної» дивізії. ЇЇ інструктори проводитимуть навчання особового складу Збройних Сил України у складі Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM).