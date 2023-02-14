Военный персонал из Ирана помогает атаковать объекты инфраструктуры в Украине. Фото:

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Ракурс

Іран продовжує надавати військову підтримку російській армії для війни проти України.

Іранський персонал безпосередньо допомагає атакувати об'єкти цивільної інфраструктури в Україні. Співробітники Корпусу вартових Ісламської революції, ймовірно, підтримують використання загарбниками дронів-камікадзе, виступаючи як оператори та інструктори. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 лютого.

Зазначається, що Іран контрабандою переправив до росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії. Техніку окупантам доставили за допомогою човнів та іранських державних літаків.

Також у звіті вказується, що пов’язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до рф, припускаючи, що Тегеран постійно надає москві різні матеріали. З цього випливає, що країна-агресор продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні та що частина іранського персоналу, ймовірно, знаходиться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на громадянську інфраструктуру.

Нагадаємо, британське видання The Guardian 13 лютого повідомляло про надання армії рф 12 іранських безпілотників «Шахед-121» та «Шахед-129», які мають можливості завдання ударів по землі і призначені для доставлення корисного навантаження до мети та повернення на базу, на відміну від «Шахеда-131» та «Шахеда-136».