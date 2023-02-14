Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Резников принес на заседание "Рамштайна" платок с нарисованными истребителями

Резников принес на заседание «Рамштайна» платок с нарисованными истребителями (ВИДЕО)

14 фев 2023, 17:05
999

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого зібралися на дводенне засідання міністри оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі.





Нинішній Рамштайн вже заздалегідь назвали «авіаційним». Україна чекає від нього рішення по винищувачам — і міністр оборони натякає на це навіть елементами одягу.

Від кого ви їх очікуєте? Від неба, — так міністр оборони України натякнув на постачання українським ВПС винищувачів Су.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров