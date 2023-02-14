Резников принес на заседание "Рамштайна" платок с нарисованными истребителями

https://racurs.ua/n179933-reznikov-prines-na-zasedanie-ramshtayna-platok-s-narisovannymi-istrebitelyami-video.html

Ракурс

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого зібралися на дводенне засідання міністри оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі.

Нинішній Рамштайн вже заздалегідь назвали «авіаційним». Україна чекає від нього рішення по винищувачам — і міністр оборони натякає на це навіть елементами одягу.