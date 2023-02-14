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Резников принес на заседание "Рамштайна" платок с нарисованными истребителями
Резников принес на заседание «Рамштайна» платок с нарисованными истребителями (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179933-reznikov-prines-na-zasedanie-ramshtayna-platok-s-narisovannymi-istrebitelyami-video.htmlРакурс
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого зібралися на дводенне засідання міністри оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі.
Нинішній Рамштайн вже заздалегідь назвали «авіаційним». Україна чекає від нього рішення по винищувачам — і міністр оборони натякає на це навіть елементами одягу.
Від кого ви їх очікуєте? Від неба, — так міністр оборони України натякнув на постачання українським ВПС винищувачів Су.
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