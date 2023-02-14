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Ракурс
Резніков приніс на засідання "Рамштайну" хустинку з намальованими винищувачами

Резніков приніс на засідання «Рамштайну» хустинку з намальованими винищувачами (ВІДЕО)

14 лют 2023, 17:05
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У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого зібралися на дводенне засідання міністри оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі.





Нинішній Рамштайн вже заздалегідь назвали «авіаційним». Україна чекає від нього рішення по винищувачам — і міністр оборони натякає на це навіть елементами одягу.

Від кого ви їх очікуєте? Від неба, — так міністр оборони України натякнув на постачання українським ВПС винищувачів Су.

Джерело: Ракурс


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