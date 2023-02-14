В немецком порту показали прибывшую из США военную технику для Украины (ФОТО)

https://racurs.ua/n179943-v-nemeckom-portu-pokazali-pribyvshuu-iz-ssha-voennuu-tehniku-dlya-ukrainy-foto.html

Ракурс

Корабель із американською військовою допомогою для України прибув у німецький порт Бремергафен.

Майже тиждень тому судно з ЗРК Avenger та БМП Bradley на борту вийшло з порту США.

Фото американських БМП М2 Bradley та іншої військової техніки у німецькому порту опублікувало видання Nordsee-Zeitung.

Пункт призначення — Україна? Американську техніку сьогодні знову завантажують в Бремергафені, — пише видання.

У Бремергафені розвантажилося судно Arc Integrity, яке перевозило 60 БМП Bradley для України.

Окрім Bradley, місцеві журналісти нарахували ще 280 різних військових машин, але куди вони далі прямують не повідомляється.