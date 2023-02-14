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Ракурс
У Німеччині показали військову техніку для України, яка прибула зі США

У німецькому порту показали військову техніку для України, яка прибула зі США (ФОТО)

14 лют 2023, 20:47
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Корабель із американською військовою допомогою для України прибув у німецький порт Бремергафен.





Майже тиждень тому судно з ЗРК Avenger та БМП Bradley на борту вийшло з порту США.

Фото американських БМП М2 Bradley та іншої військової техніки у німецькому порту опублікувало видання Nordsee-Zeitung.

У німецькому порту показали військову техніку для України, яка прибула зі США

У німецькому порту показали військову техніку для України, яка прибула зі США

Пункт призначення — Україна? Американську техніку сьогодні знову завантажують в Бремергафені, — пише видання.

У Бремергафені розвантажилося судно Arc Integrity, яке перевозило 60 БМП Bradley для України.

Окрім Bradley, місцеві журналісти нарахували ще 280 різних військових машин, але куди вони далі прямують не повідомляється.

У німецькому порту показали військову техніку для України, яка прибула зі США

Джерело: Ракурс


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