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ВСУ уничтожили свыше 10 средств ПВО, танков и ББМ россиян - Генштаб

ВСУ уничтожили свыше 10 средств ПВО, танков и ББМ россиян — Генштаб

15 фев 2023, 10:40
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Загальні бойові втрати армії росії у повномасштабній війні проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали 139 тис. 770 солдатів рф, за останню добу — 690 осіб.





Про це станом на ранок 15 лютого повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також втрати рф у техніці становлять:

  • танків — 3 тис. 290 (+4 од. за останню добу);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 507 (+7 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 303 (+4 од.);

  • РСЗВ — 466;

  • засоби ППО — 236 (+2 од.);

  • літаків — 298;

  • гелікоптерів — 286;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 11;

  • крилаті ракети — 857;

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 161 (+6 од.);

  • спеціальна техніка — 219 (+1 од.)

Нагадаємо, минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ракетники і артилеристи Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелеутронної боротьби росіян.

Источник: Ракурс


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