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ЗСУ знищили понад 10 засобів ППО, танків і ББМ росіян — Генштаб
ЗСУ знищили понад 10 засобів ППО, танків і ББМ росіян — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n179954-zsu-znyschyly-ponad-10-zasobiv-ppo-tankiv-i-bbm-rosiyan-genshtab.htmlРакурс
Загальні бойові втрати армії росії у повномасштабній війні проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали 139 тис. 770 солдатів рф, за останню добу — 690 осіб.
Про це станом на ранок 15 лютого повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також втрати рф у техніці становлять:
танків — 3 тис. 290 (+4 од. за останню добу);
бойових броньованих машин — 6 тис. 507 (+7 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 303 (+4 од.);
РСЗВ — 466;
засоби ППО — 236 (+2 од.);
літаків — 298;
гелікоптерів — 286;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 11;
крилаті ракети — 857;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 161 (+6 од.);
спеціальна техніка — 219 (+1 од.)
Нагадаємо, минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ракетники і артилеристи Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелеутронної боротьби росіян.
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